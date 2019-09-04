Погода на 4 сентября в Санкт-Петербурге: Тепло и пасмурно

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-04T08:23:19+03:00

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Всю первую неделю осени в Санкт-Петербурге стоит прекрасная погода. После знойных выходных, немного спала температура до комфортных плюс 19-21 градусов и прошли небольшие дожди, смыв с улиц города летнюю пыль. Сегодня в среду, 4 сентября, утро началось с пасмурного неба и свежести после ночного дождя. Днем в некоторых районах возможно выглянет солнце, а дожди не собираются докучать петербуржцам.

- В среду, 4 сентября, в Петербурге облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Температура воздуха днем поднимется до плюс 19-21 градуса по Цельсию, а атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Тем, кто еще догуливает дни перед началом учебы или работы, позагорать в Петербурге или за городом у залива не удастся. Несмотря на теплую погоду, сегодня, в четверг и пятницу, 5 и 6 сентября, синоптики обещают облачность с небольшими прояснениями. В конце недели, возможно, снова пройдут небольшие дожди.Несмотря на это петербуржцы могут насладиться прекрасной погодой до наступления затяжной зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU