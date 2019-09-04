2019-09-04T09:53:48+03:00
Происшествия

15-летний подросток развращал 12-летнего мальчика в туалете спецшколы в Петербурге

Сексуальное «воспитание» произошло в конце прошлого учебного года
Лилия КОЗЛОВА
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В спецшколе Петербурга подросток развращал 12-летнего мальчикаВ спецшколе Петербурга подросток развращал 12-летнего мальчикаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге проводится проверка в связи с обращением в полицию местной жительницы, которая заявила, что ее малолетнего сына развратили в школе, где он учится. Причет сделал это такой же ученик, но на три года постарше. Об этом стало известно в среду, 4 сентября.

- В полицию Приморского района вечером, 3 сентября, обратилась 37-летняя женщина, она работает диспетчером ЖЭС и живет в городе Мурино, Ленобласти. Она рассказала, что ее 12-летний сын учится в спецшколе того же Приморского района, где подвергся сексуальному домогательству со стороны 15-летнего школьника, - сообщили «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По ее словам, в конце прошлого учебного года, в апреле 2019 года на протяжении двух недель 15-летний учащийся 7-го класса этой же школы совершал развратные действия в отношении ее сына. Происходило все это в туалете учебного заведения.

На данный момент полиция проводит проверку и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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