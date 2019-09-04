2019-09-04T10:47:55+03:00
Происшествия

В Цвелодубово дачник палил по собакам из ружья и грозился сжечь дом соседке

На агрессивного и не слишком трезвого мужчину пожаловались в полицию
Петр КИБЕР
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В Ленобласти пьяный дачник стрелял по собакам.В Ленобласти пьяный дачник стрелял по собакам.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сотрудники полиции Выборгского района Ленобласти разбираются с местным дачником из поселка Цвелодубово, который «по пьяной лавочке» решил пострелять по собакам. Соседи, услышав пальбу, позвонили «02».

- 3 сентября 2019 года в полицию поступило сообщение от 34-летней женщины о выстрелах у одного из домов в поселке Цвелодубово. На место оперативно выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, из ружья стрелял 54-летний местный житель, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие стражи порядка без особого труда разоружили стрелка. Позднее мужчина рассказал, что ружье, якобы, он три года назад нашел в озере. Но находку не сдал в полицию, а оставил себе.

65-летняя соседка «охотника» рассказала, что он не только стрелял по поселковым собакам, но, в пьяном угаре, обещал сжечь ей дом. Сейчас по факту ЧП ведется проверка. Пострадавших от действий дачника нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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