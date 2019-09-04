В Петербурге задержали безработного, который все лето насиловал сироту

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-04T10:57:10+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция задержала 32-летнего местного жителя, который подозревается в насилии над подростком. Свои сексуальные потребности мужчина удовлетворял все лето с воспитанником центра, где содержатся сироты. Об этом «КП-Петербург» рассказали в правоохранительных органах в среду, 4 сентября.

- О сексуальном насилии над 16-летним сиротой, пол которого не уточняется, стало известно 29 августа 2019 года, накануне начала нового учебного года. В следственный комитет по Кировскому району обратилась директор детского центра, которая потребовала привлечь к уголовной ответственности 32-летнего петербуржца за неоднократное изнасилование подростка, - сообщили в правоохранительных органах.

Началась проверка и уже 2 сентября следком Невского района Петербурга возбудил уголовное дело. В этот же день полиция в 22:30 у одного из домов на Лени Голикова задержала подозреваемого. Оказалось, что мужчина не работает, живет в Шушарах. В ходе расследования его изобличили в преступлении.

В течение всего лета, с июня по 29 августа 2019 года он пользовался беспомощным состоянием 16-летней сироты, насиловал подростка, дабы удовлетворить свои сексуальные потребности. Причем происходило это в разных частях Петербурга, в том числе в квартире его знакомого на Рыбацком проспекте.

Сейчас подозреваемый задержан и правоохранители продолжают расследование сексуального преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU