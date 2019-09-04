2019-09-04T11:25:50+03:00
Дом. Семья

Абиссинский кот Соломон сбежал после ДТП на трассе «Москва-Петербург»

Теперь хозяева ищут редкое и дорогое животное
Петр КИБЕР
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На платной трассе "Москва-Петербург" в Новгородской области потерялся кот Соломон.На платной трассе "Москва-Петербург" в Новгородской области потерялся кот Соломон.Фото: СОЦСЕТИ
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Где-то в лесах Новгородской области, в районе поселка Угловка, бегает испуганный и привыкший к домашнему уюту кот по кличке Соломон. Своего раскормленного любимца абиссинской породы ищут и очень ждут хозяева. Сбежал усатый-полосатый после ДТП, в которое попал автомобиль его владельцев.

- 3 сентября произошло ДТП на 404-406 километре трассы М- 11 в районе Угловки. После аварии пропал кот по кличке Соломон, коричнево-рыжего цвета, с зелеными глазами и ярко-зеленым ошейником, - пишут в соцсетях хозяева котика.

За своего любимца, бродящего по новгородским чащобам, владельцы готовы заплатить вознаграждение. Сколько точно - неизвестно, но, судя по фото, в средствах они не слишком стеснены, да и сам котик выглядит весьма упитанным, что не преминули отметить пользователи соцсетей.

Для справки: стоимость котенка абиссинской породы начинается от 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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