«Енисей» стал соперником «Зенита» в 1/16 Кубка России

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-04T12:13:38+03:00

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Вчера, 3 сентября, прошли очередные матчи розыгрыша Кубка России по футболу. Но для болельщиков петербургского «Зенита» интерес представляла одна встреча: в Тюмени играли местный одноименный клуб и красноярский «Енисей». Победитель становился следующим соперником сине-бело-голубых.

- «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем» в 1/16 финала Олимп-Кубка России, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Причиной этому стала победа красноярских футболистов над тюменскими соперниками с минимальным счетом 1:0. Впрочем, сейчас это уже не важно и все мысли у «Енисея» нацелены на игру с «Зенитом».

Напомним, что в прошлом сезоне клуб из Красноярска играл в высшей лиге российского чемпионата. По ходу розыгрыша «Зенит» и «Енисей» встречались дважды и оба раза победу праздновали петербуржцы - 2:0 на выезде и 4:1 дома. Впрочем, кубковые игры всегда отличаются от матчей регулярного чемпионата.

Встреча 1/16 Кубка России пройдет 25 или 26 сентября в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU