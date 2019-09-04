2019-09-04T12:13:38+03:00
Спорт

«Енисей» стал соперником «Зенита» в 1/16 Кубка России

Игра в Красноярске состоится 25 или 26 сентября
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Зенит" сыграет с "Енисеем" в Кубке России. Фото: ФК "Зенит""Зенит" сыграет с "Енисеем" в Кубке России. Фото: ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

Вчера, 3 сентября, прошли очередные матчи розыгрыша Кубка России по футболу. Но для болельщиков петербургского «Зенита» интерес представляла одна встреча: в Тюмени играли местный одноименный клуб и красноярский «Енисей». Победитель становился следующим соперником сине-бело-голубых.

- «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем» в 1/16 финала Олимп-Кубка России, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Причиной этому стала победа красноярских футболистов над тюменскими соперниками с минимальным счетом 1:0. Впрочем, сейчас это уже не важно и все мысли у «Енисея» нацелены на игру с «Зенитом».

Напомним, что в прошлом сезоне клуб из Красноярска играл в высшей лиге российского чемпионата. По ходу розыгрыша «Зенит» и «Енисей» встречались дважды и оба раза победу праздновали петербуржцы - 2:0 на выезде и 4:1 дома. Впрочем, кубковые игры всегда отличаются от матчей регулярного чемпионата.

Встреча 1/16 Кубка России пройдет 25 или 26 сентября в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24