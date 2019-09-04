Подозрительные парни на «Гольфе» врезались в автобус и сбежали, прихватив с собой пакет из багажника в Купчино

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-04T12:45:58+03:00

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Жительница Санкт-Петербурга накануне вечером, 3 сентября, стала свидетелем странного ДТП возле метро «Купчино». По рассказам очевидицы, виновники аварии, вместо того, чтобы разбираться с инцидентом, быстро сбежали с места, прихватив с собой полиэтиленовый пакет. После они вернулись, но к автомобилю не подходили, делая вид, что они просто прохожие «зеваки». Однако от пристального взгляда петербурженки им скрыться не удалось.

- Возле метро «Купчино» темная машина «Фольксваген Гольф» въехала в автобус. Из машины быстро выбежали двое мужчин славянской внешности, взяли из багажника пакет, сели в белый «Фольксваген Фаэтон» и уехали, - рассказала женщина в соцсети «ВКонтакте».

Однако через пять минут, как отметила очевидица, мужчины вернулись. Они встали на противоположной от аварии стороне и наблюдали за происходящим.

Участники обсуждения ДТП предположили, что в пакете у виновников аварии могло находиться что-то незаконное, поэтому они так скоро покинули место аварии.

По рассказу свидетельницы, водитель автобуса остался стоять в шоке на месте аварии до самого приезда ДПС. Сотрудники дорожной полиции разбираются в инциденте.

ИСТОЧНИК KP.RU