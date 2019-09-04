2019-09-04T12:55:46+03:00
Происшествия

Бастрыкин поручил начать доследственную проверку по факту гибели ребенка из Архангельской области в Турции

5-летняя малышка утонула в бассейне одного из отелей
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
5-летняя девочка из Архангельской области утонула в бассейне в Турции. Фото: с сайта отеля Maya World Beach Hotel5-летняя девочка из Архангельской области утонула в бассейне в Турции. Фото: с сайта отеля Maya World Beach Hotel
Изменить размер текста:

В Архангельской области в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по факту гибели 5-летней девочки, утонувшей в бассейне пятизвездочного отеля Maya World Beach Hotel в турецком городе Окурджалар. Трагедия произошла 3 сентября, и эта малышка стала уже третьим ребенком, погибшим на Турции за последний месяц.

Трагедию, произошедшую в Maya World Beach Hotel в турецком городе Окурджалар с 5-летней жительницей Архангельской области, взял под личных контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его распоряжению в регионе начата доследственная проверка по факту гибели девочки во время купания на отдыхе в Турции.

- По предварительным данным, днем 3 сентября 2019 года девочка купалась в бассейне Maya World Beach Hotel и утонула, - сообщили в СУ СКР по Архангельской области.

Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ход проведения процессуальной проверки находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «5-летняя девочка из Архангельской области погибла в Турции»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24