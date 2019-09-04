Бастрыкин поручил начать доследственную проверку по факту гибели ребенка из Архангельской области в Турции

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-04T12:55:46+03:00

5-летняя девочка из Архангельской области утонула в бассейне в Турции. Фото: с сайта отеля Maya World Beach Hotel

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В Архангельской области в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по факту гибели 5-летней девочки, утонувшей в бассейне пятизвездочного отеля Maya World Beach Hotel в турецком городе Окурджалар. Трагедия произошла 3 сентября, и эта малышка стала уже третьим ребенком, погибшим на Турции за последний месяц.

Трагедию, произошедшую в Maya World Beach Hotel в турецком городе Окурджалар с 5-летней жительницей Архангельской области, взял под личных контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его распоряжению в регионе начата доследственная проверка по факту гибели девочки во время купания на отдыхе в Турции.

- По предварительным данным, днем 3 сентября 2019 года девочка купалась в бассейне Maya World Beach Hotel и утонула, - сообщили в СУ СКР по Архангельской области.

Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ход проведения процессуальной проверки находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU