Истощенного пса, месяц сторожившего тело погибшего в Мурманской области хозяина, привезут в Петербург
Турист из Петербурга Михаил Холостов пропал в Заполярье в конце июля. 66-летний мужчина поехал путешествовать по Кольскому полуострову, а собой взял Филю – золотистого ретривера, который не раз сопровождал хозяина в поездках.
Вернуться в Петербург Михаил обещал в середине августа, однако так и не появился. В конце месяца тревогу забили его знакомые. 28 августа спасатели выдвинулись на поиски туриста, а утром 2 сентября Михаила Холостова нашли погибшим. Рядом с телом сидел Филя. Пес целый месяц сторожил мертвого хозяина.
- Собака выжила, но было сильно истощена. Когда приехали следователи, ее уже забрали. О судьбе пса позаботились, - рассказала «КП» старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович.
По словам друзей, из близких родственников у Михаила только сын. В ближайшее время он должен приехать в Мурманск, к следователю. Филя вернется в Петербург. Преданного пса заберет к себе подруга погибшего мужчины.
- Филя жив, сейчас с ним работают собаководы МЧС. Надеюсь, в ближайшее время он будет уже со мной, - рассказала Нина Иванова.
ИСТОЧНИК KP.RU