2019-09-04T13:19:49+03:00
Происшествия

Истощенного пса, месяц сторожившего тело погибшего в Мурманской области хозяина, привезут в Петербург

66-летний турист скончался во время путешествия по Кольскому полуострову
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Мужчину обнаружили спустя пять дней поисков. Фото: СК РФ по Мурманскойо области.Мужчину обнаружили спустя пять дней поисков. Фото: СК РФ по Мурманскойо области.
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Турист из Петербурга Михаил Холостов пропал в Заполярье в конце июля. 66-летний мужчина поехал путешествовать по Кольскому полуострову, а собой взял Филю – золотистого ретривера, который не раз сопровождал хозяина в поездках.

Вернуться в Петербург Михаил обещал в середине августа, однако так и не появился. В конце месяца тревогу забили его знакомые. 28 августа спасатели выдвинулись на поиски туриста, а утром 2 сентября Михаила Холостова нашли погибшим. Рядом с телом сидел Филя. Пес целый месяц сторожил мертвого хозяина.

- Собака выжила, но было сильно истощена. Когда приехали следователи, ее уже забрали. О судьбе пса позаботились, - рассказала «КП» старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович.

По словам друзей, из близких родственников у Михаила только сын. В ближайшее время он должен приехать в Мурманск, к следователю. Филя вернется в Петербург. Преданного пса заберет к себе подруга погибшего мужчины.

- Филя жив, сейчас с ним работают собаководы МЧС. Надеюсь, в ближайшее время он будет уже со мной, - рассказала Нина Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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