Между Петербургом и Москвой могут запустить беспилотные грузовики
Роботы, заменившие людей и беспилотные технологии, о которых когда-то в книгах писали фантасты, постепенно становятся реальностью. Так, уже через пару лет, между Москвой и Петербургом могут запустить грузовики без водителей.
- В ближайшее запустим по трассе М-11 пробные машины, а года через два-три, при соответствующей нормативной базе, планируем регулярные беспилотные перевозки, - приводит слова главы компании-разработчика «Национальные телематические системы» ТАСС.
По словам Алексея Нащекина, автономные грузовики планируют пустить по выделенной полосе скоростной платной трассы «Москва-Петербург».
Опытные образцы машин, а также технологию «умной дороги» в течение двух лет обкатывали на закрытом полигоне в Казани. Если все пойдет по плану, то вскоре беспилотные грузовики выйдут на дороги общего пользования в России.
ИСТОЧНИК KP.RU