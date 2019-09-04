Между Петербургом и Москвой могут запустить беспилотные грузовики

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-04T13:52:24+03:00

Если все пойдет по плану, то регулярные перевозки начнутся через два-три года

Изменить размер текста: A A

Роботы, заменившие людей и беспилотные технологии, о которых когда-то в книгах писали фантасты, постепенно становятся реальностью. Так, уже через пару лет, между Москвой и Петербургом могут запустить грузовики без водителей.

- В ближайшее запустим по трассе М-11 пробные машины, а года через два-три, при соответствующей нормативной базе, планируем регулярные беспилотные перевозки, - приводит слова главы компании-разработчика «Национальные телематические системы» ТАСС.

По словам Алексея Нащекина, автономные грузовики планируют пустить по выделенной полосе скоростной платной трассы «Москва-Петербург».

Опытные образцы машин, а также технологию «умной дороги» в течение двух лет обкатывали на закрытом полигоне в Казани. Если все пойдет по плану, то вскоре беспилотные грузовики выйдут на дороги общего пользования в России.

ИСТОЧНИК KP.RU