Полторы тысячи авто проехало по новому участку трассы Москва – Петербург в первые часы его работы

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-04T13:54:31+03:00

Около полутора тысяч автомобилей проехало по новому участку М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в первые часы его работы Фото: Артем КИЛЬКИН

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Накануне, 3 сентября, состоялось торжественное открытие седьмого участка длинной в 103 километра платной автомагистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург от Тосно до Мясного Бора. Уже в первые часы по нему проехало около полутора тысяч автомобилей.

- В течение шести часов через пункт оплаты М-11 на 647-м километре около Тосно въехало 646 автомобилей, а выехало – 812. В основном это легковые автомобили, - рассказали в госкомпании «Автодор».

Больше половины водителей оплачивали проезд с помощью транспондера, который позволяет существенно сэкономить: 224 вместо 280 рублей за проезд по новому участку. При этом, если автомобилисту надо пересечь сразу несколько участков, то скидка на проезд выйдет больше. Так, полная стоимость маршрута от Твери до Тосно обойдется водителю в 1050 рублей, а владельцу транспондера – 630 рублей.

На новом участке М-11 для удобства автомобилистов открыты АЗС, а также многофункциональные зоны, позволяющие водителям и их пассажирам получать весь спектр услуг придорожного сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU