Храму из парка Малиновка нашли новое место

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-04T14:21:04+03:00

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Скандальная история со строительством храма в парке Малиновка, против которого резко выступали местные жители, подходит к своему логическому завершению. После того, как врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил, что храма в парке не будет, оставалось лишь найти для стройки новое место. И оно нашлось.

- Для строительства храма выделен участок номер 70а по улице Передовиков, - сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Решение уже согласовано с городской епархией и, в частности с приходом храма святых апостолов Петра и Павла на Пискаревском проспекте, к которому и будет относиться новый храм.

Точные сроки строительства пока неизвестны. Пока идет оформление всех необходимых для него документов.

Напомним, что противостояние сторонников и противников храма в парке Малиновка продолжалось несколько лет. Первые отмечали, что зеленая территория у ТРК «Июнь» - единственное место для прогулок в микрорайоне, к тому же здесь уже есть одна церковь.

ИСТОЧНИК KP.RU