В Петербурге расследуют заказное убийство 7-летней давности

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-04T14:24:54+03:00

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Санкт-Петербургский городской суд в среду, 4 сентября, принял к производству уголовное дело – заказное убийство произошедшее семь лет назад. Фигурантом его стал местный житель, который из-за ревности к возлюбленной замужней женщине решил убрать с дороги соперника. Не желая пачкать руки в крови, он нашел исполнителя, который жестоко расправился с жертвой.

- Как полагает следствие, примерно 29 июля 2012 года мужчина, измученный любовью и ревностью к своей замужней подруге, принял решение убрать конкурента, чтобы навсегда воссоединиться с дамой сердца. Для этого он нашел двух исполнителей, пообещав по 100 тысяч рублей каждому за убийство его соперника, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сначала исполнители согласились, но позже один из них отказался. В тот же день 29 июля оставшийся киллер отправился выполнять «заказ». Возле дома 14 по Северному проспекту он встретил указанного мужчину, мужа той самой дамы из-за которой и произошел раздор. Он яростно бил бейсбольной битой по голове и телу несчастного. Ударов было сделано не менее 29. От этого потерпевший скончался на месте.

Позже исполнитель встретился с заказчиком в кафе «Волна», где получил 200 тысяч рублей. Дальнейшая история любви новоиспеченной вдовы и ревнивого мужчины не известна. Однако сейчас ему грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU