2019-09-04T14:54:31+03:00
Общество

Почти 10 миллиардов рублей на покупку школ и детсадов в Петербурге выделит Минпросвет

Новые здания приобретут до конца 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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Минпросвет выделит Петербургу почти 10 млрд на покупку школ и детсадовМинпросвет выделит Петербургу почти 10 млрд на покупку школ и детсадовФото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербург собирается заключить соглашения с Министерством просвещения России о предоставлению городу межбюджетного трансферта. Как стало известно в среду, 4 сентября, Северная столица рассчитывает на почти 10 миллиардов рублей, которые пойду на приобретение новых школ и детских садов.

- Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, согласно которому одобряется заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении городу межбюджетного трансферта в размере 9 миллиардов 735 миллионов рублей, - сообщил Смольный.

На эти деньги до конца 2019 году будут куплены новые здания школ и детских садов. Отмечается, что средства позволят приобрести не менее 24 дошкольных учреждений и четыре среднеобразовательные школы. Таким образом в активно развивающихся районах, где идет строительство жилых комплексов, получится создать места для более чем семи тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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