85 лет «Мистеру Трололо»: 4 сентября легендарный Эдуард Хиль мог бы отметить свой юбилей
«У леса на опушке жила зима в избушке...», - кто не помнит веселую песенку про соленые в кадушке снежки, без которой трудно представить хоть один новогодний огонек времен СССР? Ее исполнителем был известный ленинградский певец Эдуард Хиль. Вот только путь к известности у него был очень непростым.
Хиль родился в 1934 (по другим данным в 1993-ем) в Смоленске. Его детство пришлось на войну. Перед тем, как город заняли немцы, молодоко Эдика успели вывезти в Уфу, в детский дом. Домой, к родителям он вернулся только после окончания войны и сильно истощенным.
В конце 40-х годов переехал к дяде в Ленинград, где хотел учиться в Мухинском училище, но, из-за долгого времени учебы - 7 лет и отсутствия денег в семье дяди, пошел в полиграфическое - так было проще. Вечером учился в музыкальной школе. С начала 60-х годов начал выступать с Ленконцертом.
Слава пришла в середине 60-х годов с песнями «С чего начинается Родина», «Как провожают пароходы» и другими.
Уже в 2010 году Хиля внезапно настигла зарубежная слава. Исполненный им в 60-х годах вокализ (песня без слов) «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой», широко распространился в США, а певца прозвали «Мистер Трололо» - по издаваемым звукам вокализа.
Скончался Эдуард Хиль в июне 2012 года в Санкт-Петербурге после долгой болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU