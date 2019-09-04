Все новички и Малком: «Зенит» показал заявку на Лигу чемпионов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-04T15:11:21+03:00

Уже скоро Артем Дзюба сыграет в Лиге чемпионов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый матч группового этапа состоится уже 17 сентября

Изменить размер текста: A A

Петербургский «Зенит» ушел на двухнедельный перерыв, объявленный по случаю игр национальных сборных. Футболисты разъехались по разным странам, а тренерский штаб клуба тем временем опубликовал официальную заявку на Лигу чемпионов, в которой клуб с берегов Невы стартует уже 17 сентября. Состав - самый боевой.

- В список «А» (основной - прим. ред.) вошли 23 человека, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин.

Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер,Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин,Юрий Жирков.

Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

Запасными (список «B числятся 6 игроков: Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет 17 сентября во Франции против «Лиона».

ИСТОЧНИК KP.RU