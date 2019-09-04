Все новички и Малком: «Зенит» показал заявку на Лигу чемпионов
Петербургский «Зенит» ушел на двухнедельный перерыв, объявленный по случаю игр национальных сборных. Футболисты разъехались по разным странам, а тренерский штаб клуба тем временем опубликовал официальную заявку на Лигу чемпионов, в которой клуб с берегов Невы стартует уже 17 сентября. Состав - самый боевой.
- В список «А» (основной - прим. ред.) вошли 23 человека, - сообщает пресс-служба «Зенита».
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин.
Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер,Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин,Юрий Жирков.
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
Запасными (список «B числятся 6 игроков: Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет 17 сентября во Франции против «Лиона».
ИСТОЧНИК KP.RU