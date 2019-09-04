В Ленобласти пропавшего с балкона третьего этажа дома кота спасали со дна вентиляционной шахты

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-04T15:15:05+03:00

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В городе Сланцы, что в Ленобласти, активисты «Кошкиспас» провели целую спасательную операцию, чтобы достать котика, который вышел погулять на балкон, а оказался глубоко под землей. О приключениях хвостатого они рассказали в среду, 4 сентября. Также показали видео с вызволением животного из плена.

- Если котик вышел на балкон, это не значит, что искать его придется именно там. В Сланцах пропавший с балкона третьего и последнего этажа дома котик обнаружился на дне вентиляционной шахты, - рассказали активисты организации по спасению животных «Кошкиспас».

Рыжего кота нашли сами его хозяева, но достать никак не смогли. Тогда они обратились за помощью к специалистам своего дела.

Для того, чтобы точно определить, где сидит животное, специалист опустили в шахту камеру. Длина кабеля показала, что хвостатый сидит значительно уровня земли. А это значит, что доставать его придется через подвал. Дальше по уже привычной схеме: сделали дыру в стене, через которую кот сам вылез в руки хозяину.

Как рассказал хозяин животного, кот пропадал около пяти дней. Был ли он все это время в ловушке в шахте, не известно. Благо, рыжий не упал духом и чувствует себя хорошо.

Кота спасают из вентиляционной шахты в Ленобласти .

ИСТОЧНИК KP.RU