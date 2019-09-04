2019-09-04T15:39:42+03:00
Общество

В Приморском районе обнаружилась «резиновая» квартира с 125 мигрантами

Петербуржец «принимал» всех гостей у себя дома
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура направила в суд уголовное дело о фиктивной регистрации 125 мигрантовПрокуратура направила в суд уголовное дело о фиктивной регистрации 125 мигрантовФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге обнаружилась «резиновая» квартира, в которой предприимчивый местный житель размещал гостей из ближнего зарубежья. Принимал он их, правда, условно, лишь на бумагах. Однако такая доброта петербуржца до добра не довела. В среду, 4 сентября, прокуратура Приморского района утвердила в отношении него обвинительное заключение из-за фиктивной регистрации мигрантов.

- С января по апрель 2019 года через многофункциональный центр мужчина направил в управление по вопросам миграции уведомления о прибытии в квартиру, где он проживал, 125 граждан ближнего зарубежья, - сообщили в прокуратуре Северной столицы.

Следственные органы уверены, что хитрый местный житель прекрасно понимал, что никто из иностранцев в его квартире жить не будет. А от регистрации их он просто, возможно, получал свою выгоду. Это еще предстоит выяснить следователям.

Сейчас дело о «гостеприимном» петербуржце передано мировому судье для тщательного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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