В Приморском районе обнаружилась «резиновая» квартира с 125 мигрантами

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-04T15:39:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге обнаружилась «резиновая» квартира, в которой предприимчивый местный житель размещал гостей из ближнего зарубежья. Принимал он их, правда, условно, лишь на бумагах. Однако такая доброта петербуржца до добра не довела. В среду, 4 сентября, прокуратура Приморского района утвердила в отношении него обвинительное заключение из-за фиктивной регистрации мигрантов.

- С января по апрель 2019 года через многофункциональный центр мужчина направил в управление по вопросам миграции уведомления о прибытии в квартиру, где он проживал, 125 граждан ближнего зарубежья, - сообщили в прокуратуре Северной столицы.

Следственные органы уверены, что хитрый местный житель прекрасно понимал, что никто из иностранцев в его квартире жить не будет. А от регистрации их он просто, возможно, получал свою выгоду. Это еще предстоит выяснить следователям.

Сейчас дело о «гостеприимном» петербуржце передано мировому судье для тщательного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU