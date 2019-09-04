Петербуржцам показали новые трамваи, которые выйдут на 60-й маршрут в «режиме метро»

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-04T15:47:39+03:00

Вот такие красавцы выйдут на 60-й маршрут в "режиме метро". Фото: "Горэлектротранс"/ vk.com/spbgupget

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Уже в ближайшее время новые и красивый трамваи выйдут на 60-й маршрут, который проходит через крупные жилые массивы Кировского и Красносельского районов. После того, как 21 вагон «Витязь-М» пройдет приемку, их выпустят на линии в «режиме метро», то есть с минимальными интервалами в 2-5 минут.

- Первые трамваи из новой партии уже перевозят пассажиров на юго-западе Петербурга. Оставшиеся выйдут на линию до конца сентября. Все они будут работать по аналогии с маршрутом номер 100 на севере города, «в режиме метро», - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

По мнению транспортников, на юго-западе Петербурга складывается концепция «зеленого» с точки зрения перевозок района. Недавно по новому участку Ленинского проспекта до Балтийского бульвара начали ходить троллейбусы на автономном ходу, а теперь современные трамвайные составы заменят старые вагоны.

Предполагается, что удобный общественный транспорт позволит автомобилистам отказаться от поездок на личных машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU