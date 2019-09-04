2019-09-04T16:25:05+03:00
Общество

Для сплава по Амазонке : В Петербурге сделали самую большую надувную лодку в мире

Экспедиция по самой крупной реке Южной Америки пройдет в 2020 году
Петр КИБЕР
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На самой большой в мире надувной лодке (будет еще одна) команда из Петербурга отправится исследовать Амазонку. Фото: vk.com/planxteamНа самой большой в мире надувной лодке (будет еще одна) команда из Петербурга отправится исследовать Амазонку. Фото: vk.com/planxteam
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Царь-колокол, царь-пушка и теперь царь-лодка. В России, а точнее в Петербурге создали самое большое в мире надувное плавсредство, которым может гордиться вся страна. На самом деле, сделано это не ради рекорда, а для экспедиции по Амазонке, в которую петербургские экстремалы из команды PLAN X Adventure Team отправятся в следующем году.

- Первый выход на воду для проверки ходовых качеств и управляемости состоялся в конце августа- начале сентября на Ладожском озере. Основная задача испытаний- проверка ходовых качеств и подбор оптимальной мощности подвесного двигателя, - пишут на своем сайте сами искатели приключений.

Пока на одном из петербургских предприятий построена лишь одна из двух одинаковых лодок. Характеристики каждой поражают: 11,5 метра в длину и 3,3 метра в ширину. Корпус и палуба судна — надувные, состоящие из 40 независимых друг от друга отсеков. Полный вес с грузом - около 2 тонн. На них в экспедицию «Амазонка. От истоков до устья» отправятся восемь петербуржцев. Старт намечен на конец 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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