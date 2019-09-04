«Зенит» оштрафован на 140 тысяч по итогам матча со «Спартаком»

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-04T17:02:02+03:00

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Гостевая победа «Зенита» над «Спартаком» со счетом 1:0 в рамках 8-го тура РПЛ позволила нашему клубу уйти на перерыв в чемпионате в статусе одного из лидеров. Однако матчи принципиальных соперников все время отличались буйными проделками фанатов обеих команд. Не обошлось и на этот раз. Так болельщики «Спартака» нагуляли на штраф в 425 тысяч рублей. «Зенит» же заплатит почти в три раза меньше.

- По итогам игры «Зенит» оштрафован на 140 тысяч рублей. Из них 50 тысяч приходится за скандирование болельщиками сине-бело-голубых оскорбительных выражений в сторону московского клуба. Использование пиротехники эксперты оценили в 90 тысяч, - сообщил глава комитета КДК РФС Артур Григорьянц.

Добавим, что следующий матч «Зенит» проведет дома против тульского «Арсенала». Время игры пока не определено, но известно, что она состоится в период с 13 по 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU