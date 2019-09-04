2019-09-04T17:05:59+03:00
Происшествия

Сестры-близняшки стали жертвами сексуального домогательства в лифте на севере Петербурга

За один день подозреваемый мужчина приставал как минимум к пяти детям
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
10-летние сестры стали жертвами домогательства в лифте на севере Петербурга10-летние сестры стали жертвами домогательства в лифте на севере ПетербургаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Грузовой лифт в доме номер 25, корпус 1 на Мебельной улице в Приморском районе Петербурга стал «ловушкой» как минимум для пяти детей в первый учебный день 2 сентября. Сексуально озабоченный мужчина домогался несовершеннолетних, зажимая их в подъемнике. Уже две матери написали заявления в полицию.

- Вечером 3 сентября в полицию обратилась 38-летняя домохозяйка, жительница вышеупомянутого дома на Мебельной улице. Она заявила о том, что в 16:00 2 сентября неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее 10-летних дочерей. Все произошло в грузовом лифте, - рассказали в правоохранительных органах Петербурга.

Утром в этот же день, в том же лифте три маленьких брата 9-ти, 8-ми лет и годовалый малыш также стали жертвами домогательства. Об этом рассказа полиции их 33-летняя мать.

Проверив эти заявления, правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался 25-летний уроженец Узбекистана, который работает в продуктовом магазине. Мужчина как раз живет в доме 25 на Мебельной улице.

Сейчас полиция проводит проверку. Возможно, в этот день мужчина не ограничился двумя приставаниями, а катался в лифте весь день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Мурино жалуются на ржавую воду из-под крана
В Петербурге будут судить врачей, за деньги допускавших пилотов к полетам
Судороги не прекращаются ни на час: В Колпино хозяева, узнав, что у их собаки эпилепсия, выкинули ее на улицу
Петербуржец, купивший пиццу за фальшивые деньги, пойдет под суд
Пожарные, скорая, спасатели: на «Чкаловской» ребенка затянуло в эскалатор
До и после: Стены Петропавловской крепости очистили от многовековой грязи
Два человека погибли при столкновении машины и поезда «Мурманск-Адлер» в Ленобласти
«Большой и щедрый талант»: Владимир Путин поздравил Нину Ургант с юбилеем
Трех малышей ушастых ежей нашли в детском саду Петербурга
«Зенит» оштрафован на 140 тысяч по итогам матча со «Спартаком»
Для сплава по Амазонке : В Петербурге сделали самую большую надувную лодку в мире
Петербуржцам показали новые трамваи, которые выйдут на 60-й маршрут в «режиме метро»
В Приморском районе обнаружилась «резиновая» квартира с 125 мигрантами
В Ленобласти пропавшего с балкона третьего этажа дома кота спасали со дна вентиляционной шахты
Все новички и Малком: «Зенит» показал заявку на Лигу чемпионов
85 лет «Мистеру Трололо»: 4 сентября легендарный Эдуард Хиль мог бы отметить свой юбилей
Почти 10 миллиардов рублей на покупку школ и детсадов в Петербурге выделит Минпросвет
В Петербурге расследуют заказное убийство 7-летней давности
Храму из парка Малиновка нашли новое место
Полторы тысячи авто проехало по новому участку трассы Москва – Петербург в первые часы его работы