Сестры-близняшки стали жертвами сексуального домогательства в лифте на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-04T17:05:59+03:00

За один день подозреваемый мужчина приставал как минимум к пяти детям

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Грузовой лифт в доме номер 25, корпус 1 на Мебельной улице в Приморском районе Петербурга стал «ловушкой» как минимум для пяти детей в первый учебный день 2 сентября. Сексуально озабоченный мужчина домогался несовершеннолетних, зажимая их в подъемнике. Уже две матери написали заявления в полицию.

- Вечером 3 сентября в полицию обратилась 38-летняя домохозяйка, жительница вышеупомянутого дома на Мебельной улице. Она заявила о том, что в 16:00 2 сентября неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее 10-летних дочерей. Все произошло в грузовом лифте, - рассказали в правоохранительных органах Петербурга.

Утром в этот же день, в том же лифте три маленьких брата 9-ти, 8-ми лет и годовалый малыш также стали жертвами домогательства. Об этом рассказа полиции их 33-летняя мать.

Проверив эти заявления, правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался 25-летний уроженец Узбекистана, который работает в продуктовом магазине. Мужчина как раз живет в доме 25 на Мебельной улице.

Сейчас полиция проводит проверку. Возможно, в этот день мужчина не ограничился двумя приставаниями, а катался в лифте весь день.

ИСТОЧНИК KP.RU