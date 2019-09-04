«Большой и щедрый талант»: Владимир Путин поздравил Нину Ургант с юбилеем

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-04T17:48:30+03:00

Из массы поздравлений именитой актрисе выделяются также и теплые слова от внука Ивана

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Сегодня Нине Ургант, звезде «Белорусского вокзала», исполнилось ни много ни мало 90 лет. Прославленную и столь любимую многими актрису поздравляет вся Россия. Не остался в стороне и Владимир Путин. Президент пожелал Нине Николаевне здоровья, бодрости духа и отметил ее знаковую роль в культурной жизни страны.

- Большой и щедрый талант, несравненное актёрское мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали Вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую, искреннюю любовь зрителей. Многие фильмы и спектакли с Вашим участием по праву считаются классикой отечественного театра и кинематографа, - приводит слова президента официальный сайт Кремля.

Также актрису поздравил и внук Иван, выложив в своем Instagram фотографию жизнерадостной Нины Николаевны. Шоумен рассказал, как предложил ей в шутку накраситься в столь важный праздник, на что она с милой улыбкой послала его куда подальше.

Напомним, «КП-Петербург» брал интервью у сына прославленной актрисы в честь ее дня рождения. Андрей Ургант рассказал, что мама не просит никаких подарков.

- Мама говорит: «Мне самое главное, чтобы ты сидел рядышком, и больше ничего не надо – ни еды, ни воды. Вот я вижу, что ты здорово, и все хорошо», - делится Андрей Львович.

5 ЛУЧШИХ РОЛЕЙ НИНЫ УРГАНТ

- «Белорусский вокзал» (1970) – Рая, сестра милосердия, бывшая фронтовая медсестра;

- «Сыновья уходят в бой» (1969) – Анна Михайловна Корзун;

- «Сказка про влюбленного маляра» (1987) – слепая королева;

- «Дни хирурга Мишкина» (1976) – Марина Васильевна, главврач;

- «Девушка и Гранд» (1982) – мама главной героини.

ИСТОЧНИК KP.RU