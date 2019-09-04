До и после: Стены Петропавловской крепости очистили от многовековой грязи

СЕГОДНЯ 18:30 2019-09-04T19:19:25+03:00

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Большой банный день, а точнее месяц, устроили для Петропавловской крепости. К началу сентября фасад достопримечательности, раскинувшейся на Заячьем острове, преобразился. Гранитные плиты, обращенные к Неве, побелели.

Таким фасад был до помывки.Фото: Олег ЗОЛОТО

Внешние стены Петропавловки облицевали в 1780-х годах по указу императрицы Екатерины II. За прошедшие годы гранит потрепала петербургская погода и насыщенных историческими событиями двести лет. Крепость покрылась серыми и коричневыми разводами.

Фасад отмыли впервые за 200 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы отдраить плиты сотрудникам потребовался месяц. К работе подключились реставраторы. Они использовали пескоструйную обработку. Этот метод позволяет отчистить стены максимально бережно.

Песок пропускают под низким давлением, и он «сбивает» многовековую грязь. Завершилась грандиозная помывка 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU