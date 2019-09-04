2019-09-04T18:44:20+03:00
Происшествия

Пожарные, скорая, спасатели: на «Чкаловской» ребенка затянуло в эскалатор

Из-за ЧП вход на станцию был закрыт [видео]
Петр КИБЕР
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На "Чкаловской" руку ребенка затянуло в эскалатор. Фото: КУЛЯ Евгения/ "КП-Петербург"На "Чкаловской" руку ребенка затянуло в эскалатор. Фото: КУЛЯ Евгения/ "КП-Петербург"
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В вечерний час пик 4 сентября неожиданно была остановлена работа станции метро «Чкаловская». Людей выпускали наружу, но не пускали внутрь. Перед входом в вестибюль собралась целая толпа. Причиной этому стало ЧП с маленьким мальчиком, руку которого затянуло в эскалатор.

- Здесь машина скорой помощи, два пожарных расчета и три бригады спасателей метрополитена, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с места событий.

Около 15 минут людей не пускали в метро. Люди толпились перед входом, пока сотрудники спецслужб работали внутри. Через некоторое время из дверей метро вывели и самого пострадавшего.

По счастью, травмы оказались не столь пугающими, как могло быть. У ребенка повреждена рука. Судя по всему, пальцы затянуло под резиновый поручень балюстрады эскалатора.

Сейчас работа станции «Чкаловская» восстановлена.

Ребенка затянуло в эскалатор на станции Чкаловская в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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