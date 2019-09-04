Пожарные, скорая, спасатели: на «Чкаловской» ребенка затянуло в эскалатор
В вечерний час пик 4 сентября неожиданно была остановлена работа станции метро «Чкаловская». Людей выпускали наружу, но не пускали внутрь. Перед входом в вестибюль собралась целая толпа. Причиной этому стало ЧП с маленьким мальчиком, руку которого затянуло в эскалатор.
- Здесь машина скорой помощи, два пожарных расчета и три бригады спасателей метрополитена, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с места событий.
Около 15 минут людей не пускали в метро. Люди толпились перед входом, пока сотрудники спецслужб работали внутри. Через некоторое время из дверей метро вывели и самого пострадавшего.
По счастью, травмы оказались не столь пугающими, как могло быть. У ребенка повреждена рука. Судя по всему, пальцы затянуло под резиновый поручень балюстрады эскалатора.
Сейчас работа станции «Чкаловская» восстановлена.
Ребенка затянуло в эскалатор на станции Чкаловская в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU