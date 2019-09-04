Пожарные, скорая, спасатели: на «Чкаловской» ребенка затянуло в эскалатор

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-04T18:44:20+03:00

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В вечерний час пик 4 сентября неожиданно была остановлена работа станции метро «Чкаловская». Людей выпускали наружу, но не пускали внутрь. Перед входом в вестибюль собралась целая толпа. Причиной этому стало ЧП с маленьким мальчиком, руку которого затянуло в эскалатор.

- Здесь машина скорой помощи, два пожарных расчета и три бригады спасателей метрополитена, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с места событий.

Около 15 минут людей не пускали в метро. Люди толпились перед входом, пока сотрудники спецслужб работали внутри. Через некоторое время из дверей метро вывели и самого пострадавшего.

По счастью, травмы оказались не столь пугающими, как могло быть. У ребенка повреждена рука. Судя по всему, пальцы затянуло под резиновый поручень балюстрады эскалатора.

Сейчас работа станции «Чкаловская» восстановлена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/730074" frameborder="0"></iframe> Ребенка затянуло в эскалатор на станции Чкаловская в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU