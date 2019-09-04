Петербуржец, купивший пиццу за фальшивые деньги, пойдет под суд

СЕГОДНЯ 19:02 2019-09-04T19:02:34+03:00

За покупку пиццы за фальшивые 5 тысяч петербуржца могут отправить за решетку. Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Петроградский районный суд принял к рассмотрению дело о пицце, купленной за фальшивые деньги. Главное здесь, разумеется, не выпечное изделие, а факт использования поддельной купюры. За это придется ответить по закону.

- По делу проходит местный житель, который расплатился за пиццу поддельной 5-тысячной купюрой. Обвинительное заключение в отношении мужчины утвердила городская прокуратура, - пишет «Мойка 78».

Известно, что эпизод, расцененный правоохранительными органами как попытка сбыта фальшивых денег, произошел в июне 2019 года в одном из заведений общепита. Мужчина дал купюру в 5 тысяч рублей, которая при проверке в сканере для денег оказалась «липовой».

Сотрудники пиццерии вызвали полицию, а уже после разбирательств стражи порядка завели дело по статье за сбыт поддельных денег. Обвиняемому грозит крупный штраф или лишение свободы до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU