Петербуржец, купивший пиццу за фальшивые деньги, пойдет под суд
Петроградский районный суд принял к рассмотрению дело о пицце, купленной за фальшивые деньги. Главное здесь, разумеется, не выпечное изделие, а факт использования поддельной купюры. За это придется ответить по закону.
- По делу проходит местный житель, который расплатился за пиццу поддельной 5-тысячной купюрой. Обвинительное заключение в отношении мужчины утвердила городская прокуратура, - пишет «Мойка 78».
Известно, что эпизод, расцененный правоохранительными органами как попытка сбыта фальшивых денег, произошел в июне 2019 года в одном из заведений общепита. Мужчина дал купюру в 5 тысяч рублей, которая при проверке в сканере для денег оказалась «липовой».
Сотрудники пиццерии вызвали полицию, а уже после разбирательств стражи порядка завели дело по статье за сбыт поддельных денег. Обвиняемому грозит крупный штраф или лишение свободы до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU