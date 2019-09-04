Судороги не прекращаются ни на час: В Колпино хозяева, узнав, что у их собаки эпилепсия, выкинули ее на улицу

СЕГОДНЯ 19:12 2019-09-04T19:12:14+03:00

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Зоозащитники в Колпино бьют тревогу: по их словам, неделю назад в одном из продуктовых магазинов местные жители заметили брошенного пса. Собака выглядела ухоженной и была в ошейнике, однако она долгое время неподвижно лежала на полу. Ее приютили волонтеры колпинской организации помощи животным. Они провели ей обследование в местной ветклинике, которое показало, что пес абсолютно здоров.

- Через несколько дней у Милы (так собаку назвали за добрый нрав, – прим.Ред.) внезапно началась эпилепсия. Мы быстро доставили ее в больницу, но эпилептические удары у животного не прекращаются ни на час, - рассказала одна из волонтеров организации Полина.

Однако до сих пор неизвестна причина, по которой Мила осталась без своих хозяев. Непонятна и причина эпилепсии: был ли это жестокий удар или хроническое заболевание. Добавим, что собаку сейчас собираются отвезти на МРТ.

ИСТОЧНИК KP.RU