В Петербурге будут судить врачей, за деньги допускавших пилотов к полетам

СЕГОДНЯ 19:24 2019-09-04T19:24:09+03:00

В Петербурге врачи за деньги допускали летчиков к полетам. Фото: Алина НИЗАМОВА

Изменить размер текста: A A

Врачи, проводящие медкомиссию перед взлетом - одно из самых ответственных звеньев в авиации. Именно сотрудники врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) должны быть преградой на пути нездоровых, невыспавшихся и тем более пьяных или находящихся по наркотиками пилотов. Но увы, реальность бывает другой. Так, в Петербурге будут судить врачей ВЛЭК, за деньги допускавших к полетом всех подряд.

- С февраля 2012 по февраль 2016 годов обвиняемые получили денежное вознаграждение от 25 лиц за совершение незаконных действий по упрощению и ускорению прохождения ВЛЭК, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего на скамью подсудимых сядут трое: главврач медсанчасти авиакомпании «Россия» Виктор Ермаков, медсестра той же медчасти Тамара Меньщикова и замврача ЗАО «Авиакомпания Балтийские авиалинии» Ксения Шункова.

По мнению обвинения, Шункова вовлекла в состав организованной преступной Ермакова и Меньщикову. Ермаков, в свою очередь, организовал прохождение ВЛЭК за деньги.

В частности, проверяемых не «гоняли» на проверку на наркотики, алкоголь и прочее. По результатам Ермаков выдавал свидетельство о прохождении ВЛЭК - юридическое основание для допуска к полетам. Другими словами, заплатив определенную сумму, пилот мог сесть за штурвал пассажирского лайнера в любом состоянии. То, что по этой причине не случилось катастрофы - просто чудо.

Теперь разбираться в деле будет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU