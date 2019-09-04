2019-09-04T19:52:39+03:00
Общество

Жители Мурино жалуются на ржавую воду из-под крана

Управляющая компания в течение двух недель не может решить проблему горожан
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вот такую воду вынуждены пить жители Мурино.Вот такую воду вынуждены пить жители Мурино.Фото: СОЦСЕТИ
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«Не попить и не помыться». С такими мыслями вот уже две недели живут жители Мурино Санкт-Петербурга. Местные жители нервно обсуждают ситуацию в соцсетях и шутят про прием лечебной ванны из грязи. Постоянные звонки в управляющие компании долгое время не давали никакого результата.

- Звонили в аварийно-диспетчерскую службу, а мне сказали, что такая вода во всем Мурино. Мы спрашивали, будут ли приниматься какие-либо меры и куда нам обращаться. На что диспетчер ответил, что надо разговаривать напрямую с руководством или звонить в администрацию города, - возмущенно делится один из жителей Мурино в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино».

Чуть позже УК «Мурино» все же успокоил взволнованных жителей. Согласно новой информации от компании, сегодня специалисты Роспотребнадзора сделают забор проб воды для проведения подробного анализа. Сейчас муринцы ждут того момента, когда они смогут нормально помыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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