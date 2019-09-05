2019-09-05T08:14:40+03:00
Общество

Погода 5 сентября в Петербурге: До +22 и без дождя

Лето не собирается покидать Северную столицу
Лилия КОЗЛОВА
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5 сентября в Петербурге тепло и без дождей5 сентября в Петербурге тепло и без дождейФото: Олег ЗОЛОТО
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Легкая утренняя прохлада 5 сентября в Санкт-Петербурге и сонные школьники с ранцами напоминают о том, что наступила осень. Но уже который день в городе стоит прекрасная погода. Сегодня в Северной столице светлое небо с фигурными облаками, не будет дождя, а воздух прогреется до плюс 22 градусов. Отголоски лета ещё порадуют горожан.

- В четверг, 5 сентября, в Санкт-Петербурге тепло, ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха была плюс 11-13 градусов, в пригородах опустилась до плюс 8. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. Дождей не ожидается, - сообщили в ФБГУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Конец рабочей недели завершится грозой. На пятницу, 6 сентября, синоптики обещают утром кратковременные дожди и температуру около 20 градусов тепла.

Выходные тоже начнутся с приятной погоды. Можно будет смело отправляться на прогулку: 7 сентября, в субботу, без дождей, южный слабый ветер и до 20 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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