Рыбака с магнитом встретили петербуржцы у Петропавловской крепости

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-05T10:14:04+03:00

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Жители Петербурга повстречали в городе необычного «рыбака». Вместо удочки с крючком у него магнит на веревке, а наживка и вовсе не нужна. Улов у молодого человека – монетки, которые люди бросают на столбики возле Петропавловской крепости. По словам самого «рыбака» - это хорошая вечерняя подработка.

- Я рыбак на зайцев, - шутит молодой человек, показывая 10-ти рублевую монету, которую достал со столбика, на котором как раз установлена бронзовая фигурка зайца.

За несколько минут, закидывая магнитную «удочку», молодой человек вытащил около 30 рублей. Эти монетки бросают туда туристы и местные жители, загадывая желание или просто на удачу. Такая же традиция существует с Чижиком-Пыжиком на Фонтанке и котом Елисеем, который сидит на Малой Садовой улице.

Однако петербуржцы напомнили, что непрофессиональная «рыбалка» магнитом может довести до травматизма. В прошлом годы были случаи, когда магниты падали вниз, разбивая стекла яхт и катеров.

Рыбак с магнитом на Петропавловской крепости в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU