В Невском районе каршеринг впечатался в мирно стоявший автобус

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-05T10:41:45+03:00

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Новые приключения каршеринга в Петербурге. Ночью и утром сводки ДТП вновь пополнились происшествиями с прокатными авто. Одно из них - белый «Шкода Рапид» был обнаружен впечатанным в припаркованный на конечной остановке автобус.

- Около 2:25 5 сентября у дома номер 25 по улице Грибакиных водитель иномарки не справился с управлением и врезался в пустой припаркованный автобус, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП серьезно пострадал пассажир «Шкоды», сидевший спереди. Мужчину экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще один случай произошел на улице Стойкости. Утром 5 сентября жители дома номер 14 в своем дворе обнаружили висящий на заборчике автомобиль. В машине никого не было и, судя по всему, пострадавших в инциденте не оказалось.

С обоими случаями будет разбираться ГИБДД.

Один пассажир прокатной машины серьезно пострадал

Новые приключения каршеринга в Петербурге. Ночью и утром сводки ДТП вновь пополнились происшествиями с прокатными авто. Одно из них - белый «Шкода Рапид» был обнаружен впечатанным в припаркованный на конечной остановке автобус.

- Около 2:25 5 сентября у дома номер 25 по улице Грибакиных водитель иномарки не справился с управлением и врезался в пустой припаркованный автобус, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП серьезно пострадал пассажир «Шкоды», сидевший спереди. Мужчину экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще один случай произошел на улице Стойкости. Утром 5 сентября жители дома номер 14 в своем дворе обнаружили висящий на заборчике автомобиль. В машине никого не было и, судя по всему, пострадавших в инциденте не оказалось.

С обоими случаями будет разбираться ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU