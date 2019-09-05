2019-09-05T10:51:02+03:00
Политика

Количество избирательных участков на выборы 8 сентября в Санкт-Петербурге увеличилось

В Ленинградской и Псковской областях откроют всего 77 участков для голосования
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Количество избирательных участков на выборы 8 сентября в Санкт-Петербурге увеличилосьКоличество избирательных участков на выборы 8 сентября в Санкт-Петербурге увеличилосьФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В будущее воскресение, 8 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге пройдет Единый день голосования. Горожане смогут отдать свой голос за депутатов муниципальных советов, а также главу Северной столицы. Сегодня, 5 сентября, стало известно, что количество экстерриториальных участков изменилось.

- В Ленинградской области планируется открыть 62 участка для голосования, в Псковской – 15, - сообщили в Смольном.

При этом надо отметить, что в Санкт-Петербурге будет функционировать 2268 избирательных участков. Ранее говорилось, что в городе на Неве будут работать 2226 комиссий.

Напомним, что проголосовать может каждый совершеннолетний житель Северной столиц на своем избирательном участке, который привязан к месту регистрации. Однако сделать это моно и по месту фактического нахождения. Например, если горожанин находится на работе, даче или не может прийти по другим причинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы 8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге: избирательные участки для голосования

По всему Петербургу в Единый день голосования 8 сентября 2019 года будут работать 2226 избирательных комиссий, где можно отдать свой голос (подробности)

Муниципальные выборы в Ленинградской области 8 сентября 2019 года: Избирательные участки для голосования

По всей Ленобласти в Единый день голосования 8 сентября 2019 года будут работать около тысячи избирательных участков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метрополитен: Станции радиуса еще должен принять технадзор
Страшная утренняя находка: в доме на Московском проспекте жители обнаружили труп в кресле
Автобусы из Колпино до метро «Шушары» отменены
У безработной в Петербурге украли машину за 3,5 миллиона рублей
В Выборгском районе столкнулись два встречных трамвая
Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге
16-летняя девушка с татуировкой самолета пропала под Петербургом
«Пепси» отзывает напитки в Петербурге из-за попавшей в бутылки «металлической детали»
Пьяный петербуржец устроил дебош на борту самолета, летящего из Тель-Авива, и попал за решетку
Больше ста человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Кудрово
Без пассажиров: Все три станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме
Банду охотников на проституток задержали в Петербурге
Пропавшего петербуржца нашли в больничном морге
В Петербурге братья-близнецы угощали школьницу наркотиками, чтобы совратить, а довели до больницы
Все, «Брат»? В Петербурге уничтожили знаменитое граффити с портретом Сергея Бодрова
В Невском районе каршеринг впечатался в мирно стоявший автобус
Рыбака с магнитом встретили петербуржцы у Петропавловской крепости
Петербуржец устроил стрельбу по окнам детского сада и ранил человека
Погода 5 сентября в Петербурге: До +22 и без дождя
Петербуржцам пообещали зарплату до 100 тысяч рублей
Жители Мурино жалуются на ржавую воду из-под крана