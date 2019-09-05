Количество избирательных участков на выборы 8 сентября в Санкт-Петербурге увеличилось

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-05T10:51:02+03:00

В Ленинградской и Псковской областях откроют всего 77 участков для голосования

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В будущее воскресение, 8 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге пройдет Единый день голосования. Горожане смогут отдать свой голос за депутатов муниципальных советов, а также главу Северной столицы. Сегодня, 5 сентября, стало известно, что количество экстерриториальных участков изменилось.

- В Ленинградской области планируется открыть 62 участка для голосования, в Псковской – 15, - сообщили в Смольном.

При этом надо отметить, что в Санкт-Петербурге будет функционировать 2268 избирательных участков. Ранее говорилось, что в городе на Неве будут работать 2226 комиссий.

Напомним, что проголосовать может каждый совершеннолетний житель Северной столиц на своем избирательном участке, который привязан к месту регистрации. Однако сделать это моно и по месту фактического нахождения. Например, если горожанин находится на работе, даче или не может прийти по другим причинам.

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ИСТОЧНИК KP.RU