Все, «Брат»? В Петербурге уничтожили знаменитое граффити с портретом Сергея Бодрова
Петербург знаменит своими портретными граффити, которые, к сожалению, с «завидной» регулярностью уничтожают. Одно из самых известных - портрет Сергея Бодрова у площади Александра Невского. В ночь на 5 сентября пропало и оно.
- Последний день, брат. Сегодня ночью портрет Сергея Бодрова исчезнет, - написали накануне в своем «Инстаграме» художники объединения HoodGraf - авторы картины.
После этого творцы, ставшие на несколько часов вандалами, взяли в руки шпатели и ободрали стену трансформаторной будки, на которой и был нарисован портрет.
Причиной этого стало печальное состояние граффити. За пять лет с момента последнего обновления картины, на ней образовалось пять слоев краски, большая часть которой отслоилась и облупилась.
Скорее всего, художники вновь восстановят портрет Сергея Бодрова в образе главного героя культового фильма «Брат» Данилы Багрова, как делали это уже не раз.
ИСТОЧНИК KP.RU