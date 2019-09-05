2019-09-05T11:05:20+03:00
Общество

Все, «Брат»? В Петербурге уничтожили знаменитое граффити с портретом Сергея Бодрова

Это сделали сами художники. Скорее всего картину восстановят в очередной раз
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Художники уничтожили портрет Сергея Бодрова. Фото: instagram.com/myhoodisgoodХудожники уничтожили портрет Сергея Бодрова. Фото: instagram.com/myhoodisgood
Изменить размер текста:

Петербург знаменит своими портретными граффити, которые, к сожалению, с «завидной» регулярностью уничтожают. Одно из самых известных - портрет Сергея Бодрова у площади Александра Невского. В ночь на 5 сентября пропало и оно.

- Последний день, брат. Сегодня ночью портрет Сергея Бодрова исчезнет, - написали накануне в своем «Инстаграме» художники объединения HoodGraf - авторы картины.

После этого творцы, ставшие на несколько часов вандалами, взяли в руки шпатели и ободрали стену трансформаторной будки, на которой и был нарисован портрет.

Причиной этого стало печальное состояние граффити. За пять лет с момента последнего обновления картины, на ней образовалось пять слоев краски, большая часть которой отслоилась и облупилась.

Скорее всего, художники вновь восстановят портрет Сергея Бодрова в образе главного героя культового фильма «Брат» Данилы Багрова, как делали это уже не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метрополитен: Станции радиуса еще должен принять технадзор
Страшная утренняя находка: в доме на Московском проспекте жители обнаружили труп в кресле
Автобусы из Колпино до метро «Шушары» отменены
У безработной в Петербурге украли машину за 3,5 миллиона рублей
В Выборгском районе столкнулись два встречных трамвая
Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге
16-летняя девушка с татуировкой самолета пропала под Петербургом
«Пепси» отзывает напитки в Петербурге из-за попавшей в бутылки «металлической детали»
Пьяный петербуржец устроил дебош на борту самолета, летящего из Тель-Авива, и попал за решетку
Больше ста человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Кудрово
Без пассажиров: Все три станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме
Банду охотников на проституток задержали в Петербурге
Пропавшего петербуржца нашли в больничном морге
В Петербурге братья-близнецы угощали школьницу наркотиками, чтобы совратить, а довели до больницы
Количество избирательных участков на выборы 8 сентября в Санкт-Петербурге увеличилось
В Невском районе каршеринг впечатался в мирно стоявший автобус
Рыбака с магнитом встретили петербуржцы у Петропавловской крепости
Петербуржец устроил стрельбу по окнам детского сада и ранил человека
Погода 5 сентября в Петербурге: До +22 и без дождя
Петербуржцам пообещали зарплату до 100 тысяч рублей
Жители Мурино жалуются на ржавую воду из-под крана