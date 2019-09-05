Все, «Брат»? В Петербурге уничтожили знаменитое граффити с портретом Сергея Бодрова

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-05T11:05:20+03:00

Это сделали сами художники. Скорее всего картину восстановят в очередной раз

Изменить размер текста: A A

Петербург знаменит своими портретными граффити, которые, к сожалению, с «завидной» регулярностью уничтожают. Одно из самых известных - портрет Сергея Бодрова у площади Александра Невского. В ночь на 5 сентября пропало и оно.

- Последний день, брат. Сегодня ночью портрет Сергея Бодрова исчезнет, - написали накануне в своем «Инстаграме» художники объединения HoodGraf - авторы картины.

После этого творцы, ставшие на несколько часов вандалами, взяли в руки шпатели и ободрали стену трансформаторной будки, на которой и был нарисован портрет.

Причиной этого стало печальное состояние граффити. За пять лет с момента последнего обновления картины, на ней образовалось пять слоев краски, большая часть которой отслоилась и облупилась.

Скорее всего, художники вновь восстановят портрет Сергея Бодрова в образе главного героя культового фильма «Брат» Данилы Багрова, как делали это уже не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU