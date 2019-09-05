2019-09-05T11:24:02+03:00
Общество

Пропавшего петербуржца нашли в больничном морге

Поиски 48-летнего мужчины завершились трагически
Петр КИБЕР
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Пропавшего петербуржца нашли в больничном морге.Пропавшего петербуржца нашли в больничном морге.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Не всегда пропавшие люди находятся живыми и здоровыми. Увы, но зачастую человек, отсутствующий больше недели-двух, погибает. Их ищут полицейские и волонтеры, родные и близкие, надеясь на лучшее, но обзванивая все больницы и морги. Там потеряшек иногда и находят.

- Входе проверки по материалу о пропаже жителя Московского района Санкт-Петербурга 1971 года рождения, была проведена сверка тел, находящихся в морге, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что неизвестный мужчина, который еще 25 января 2019 года поступил в 14-ю больницу на улице Косинова и скончался в ней в тот же день, и является пропавшим.

Все полгода, что петербуржца искали родственники, его труп лежал в морге на Екатерининском проспекте. Сейчас дело о розыске закрыто. Увы, с печальным итогом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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