Больше ста человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Кудрово

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-05T12:30:04+03:00

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102 человека пришлось срочно эвакуировать пожарным из многоэтажки в Кудрово, где в ночь на 5 сентября, горела двухкомнатная квартира. Огонь вспыхнул на 14-м этаже. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 03:05.

- На месте происшествия работали 22 человека и шесть единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Спасателям понадобился час, чтобы потушить огонь. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Как уточнили в ведомстве, огнеборцы спасли из объятой пламенем квартиры двоих человек, которые надышались дымом. На них надели противогазы и вывели на улицу.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В этом предстоит разобраться пожарным дознавателям Всеволожского района.

ИСТОЧНИК KP.RU