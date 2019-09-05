2019-09-05T12:30:04+03:00
Происшествия

Больше ста человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Кудрово

Огонь охватил двухкомнатную квартиру на 14-м этаже
Ксения АЛЕШИНА
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Ночью в Кудрово горела двухкомнатная квартира в многоэтажке. Фото: vk.com/spb_todayНочью в Кудрово горела двухкомнатная квартира в многоэтажке. Фото: vk.com/spb_today
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102 человека пришлось срочно эвакуировать пожарным из многоэтажки в Кудрово, где в ночь на 5 сентября, горела двухкомнатная квартира. Огонь вспыхнул на 14-м этаже. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 03:05.

- На месте происшествия работали 22 человека и шесть единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.

Спасателям понадобился час, чтобы потушить огонь. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Как уточнили в ведомстве, огнеборцы спасли из объятой пламенем квартиры двоих человек, которые надышались дымом. На них надели противогазы и вывели на улицу.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В этом предстоит разобраться пожарным дознавателям Всеволожского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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