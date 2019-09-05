Пьяный петербуржец устроил дебош на борту самолета, летящего из Тель-Авива, и попал за решетку

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-05T13:03:26+03:00

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Житель Санкт-Петербурга устроил дебош на борту самолета, летящего в Пулково из израильского города Тель-Авив. Как стало известно в четверг, 5 сентября, мужчина, который, видимо, возвращался из отпуска, принял лишнего «на грудь» и стал себя максимально неприлично вести, мешая остальным пассажирам. Успокоить петербуржца удалось уже после приземления.

- Диспетчер аэропорта Пулково сообщил в полицию о том, что на борту самолета Тель-Авив – Санкт-Петербург находится пьяный пассажир. Во время полета он громко выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и не реагировал на замечания командира и бортпроводников, - сообщили в управлении на транспорте МВД по СЗФО.

Также отмечается, что своими пьяными действиями мужчина мог навредить не только окружающим, но и себе.

После приземления самолета в Пулково, пассажира-дебошира отвели в отдел полиции. Там выяснили, что хулиган – 48-летний петербуржец. В отношении его составлены протоколы об административных нарушениях и отправили трезветь за решетку на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU