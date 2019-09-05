2019-09-05T13:05:42+03:00
Происшествия

«Пепси» отзывает напитки в Петербурге из-за попавшей в бутылки «металлической детали»

Проблема касается жителей Северной столицы, а также Петрозаводска и Великого Новгорода
Петр КИБЕР
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"Пепси" отзывает лимонад из-за лишних деталей в бутылках."Пепси" отзывает лимонад из-за лишних деталей в бутылках.Фото: Тимур ХАНОВ
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Не отвинчивайте крышечку, под ней может быть неприятный «приз». С таким призывом к жителям Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Великого Новгорода обратилась пресс-служба всемирно известной компании «Пепси». Причиной стало ЧП на петербургском заводе, из-за которого в бутылки с газировкой могли попасть «металлические детали».

- в качестве предупредительной меры компания отзывает у потребителей партию напитков в бутылках объемом 1,5 литра: Pepsi Dark Vanilla, «Пепси-Кола ««Миринда Апельсин», «Маунтин Дью» и «Миринда Микс-ит» со вкусом клубники и личи, - сообщает пресс-служба PepsiCo Россия.

Отзыв касается только продукции завода «ПепсиКо Холдингс» в Санкт-Петербурге, выпущенной в период между 18:42 27 августа и 2:00 29 августа 2019 года (информация о дате, времени и месте производства нанесена на верхнюю часть бутылки).

Как заявляют в компании: «существует минимальная вероятность попадания в продукт металлического фрагмента оборудования небольшого размера».

Все купленные и попавшие под отзыв бутылки можно обменять на такие же, но хорошие. Вся информация - на горячей линии компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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