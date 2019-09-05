16-летняя девушка с татуировкой самолета пропала под Петербургом

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-05T13:24:12+03:00

Студентка уже несколько дней не выходит на связь с матерью

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42-летняя жительница Петродворцового района Санкт-Петербурга разыскивает свою несовершеннолетнюю дочь, которая ушла из дома в поселке Стрельна днем, 2 сентября 2019 года и с тех пор не вернулась. Телефон 16-летней девушки не отвечает. Примечательно, что на левом предплечье у пропавшей набиты татуировки самолета и женского лица. Мать дала подробное описание дочери.

- Рост 164 сантиметра, славянской внешности, среднего телосложения, волосы светлые крашенные ниже плеч. Одета: блузка сиреневого цвета, короткие голубые брюки, серые кроссовки с розовыми вставками,- сообщили другие приметы пропавшей в Петродворцовом ОМВД России по городу Санкт-Петербургу.

Возможно, что девушка находится в деревне Гостилицы, где живет ее молодой человек. Студентка раньше уже сбегала к нему, и родители были вынуждены объявлять ее в розыск. По факту ЧП ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU