16-летняя девушка с татуировкой самолета пропала под Петербургом
42-летняя жительница Петродворцового района Санкт-Петербурга разыскивает свою несовершеннолетнюю дочь, которая ушла из дома в поселке Стрельна днем, 2 сентября 2019 года и с тех пор не вернулась. Телефон 16-летней девушки не отвечает. Примечательно, что на левом предплечье у пропавшей набиты татуировки самолета и женского лица. Мать дала подробное описание дочери.
- Рост 164 сантиметра, славянской внешности, среднего телосложения, волосы светлые крашенные ниже плеч. Одета: блузка сиреневого цвета, короткие голубые брюки, серые кроссовки с розовыми вставками,- сообщили другие приметы пропавшей в Петродворцовом ОМВД России по городу Санкт-Петербургу.
Возможно, что девушка находится в деревне Гостилицы, где живет ее молодой человек. Студентка раньше уже сбегала к нему, и родители были вынуждены объявлять ее в розыск. По факту ЧП ведется проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU