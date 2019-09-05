2019-09-05T13:38:08+03:00
Общество

Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге

Точки фастфудов расположатся в зонах ожидания банка
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге в отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»В Петербурге в отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В отделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге в скором времени могут открыться точки сети фастфуда «Макдональдс». Теперь, ожидающие своей очереди клиенты банка смогут скоротать время, поедая картошку фри или бургер. Когда появится такое нововведение, пока не известно, однако это сильно поменяет образ банка в целом.

- Мы будем стремиться к внедрению этих инноваций во благо миллионов россиян, которые каждый день посещают «Макдональдс» и Сбербанк, - отметил гендиректор сети фастфудов в России Марк Карена во время подписания соглашения на Восточном экономическом форуме.

О том, что банк может объединиться с ресторанами быстрого питания, начали говорить еще минувшим летом. Известно, что компании собираются развивать цифровую экосистему, совместные программы лояльность, а также другие сферы. Сами точки фастфудов могут появиться в общих залах ожидания банка Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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