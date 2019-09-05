У безработной в Петербурге украли машину за 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-05T13:58:29+03:00

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Наверняка для оказавшейся без работы петербурженки ее внедорожник Toyota Land Cruiser ценен как никогда. Однако вечером 4 сентября на роскошный автомобиль обратил внимание неизвестный злоумышленник. Он без труда влез в припаркованную машину возле проспекта Сизова в Приморском районе и тут же угнал ее. После жалобы женщины на место происшествия оперативно выехали наряды патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа.

- Прибывшие на место сотрудники обнаружили возле парковки камеры видеонаблюдения, которые находились на фасаде дома. После просмотра видеозаписи полицейские сделали необходимые фотографии подозреваемого. Сейчас его разыскивает полиция, - пояснил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ, части 4 - это кража в особо крупном размере. По словам безработной автоледи, ее внедорожник стоит ни много ни мало 3,5 миллиона рублей. Теперь угонщику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU