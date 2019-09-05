2019-09-05T14:50:33+03:00
Общество

Метрополитен: Станции радиуса еще должен принять технадзор

В подземке объяснили, почему «Проспект Славы», «дунайскую» и «Шушары» пока не открыли для пассажиров
Петр КИБЕР
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Открытия станций ждали, но придется подождать и еще.Открытия станций ждали, но придется подождать и еще.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ситуация, сложившаяся со станциями Фрунзенского радиуса, оказалась не самой хорошей со всех точек зрения. Жители Купчино и Колпино, которым еще полгода назад должны были дать доступ к метро, обижены, а чиновникам Смольного пришлось брать на себя ответственность за чужие недоделки. С другой стороны, сдавать не готовый полностью объект - значит ставить безопасность пассажиров под вопрос. Так делать тоже нельзя.

- Специалисты сделали все для того, чтобы в штатной ситуации новые станции метро работали безопасно, - отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Но во время внештатной ситуации могут возникнуть определенные проблемы. Для нас безопасность пассажиров – главное условие.

В метрополитене уточняют: станции еще должен принять технадзор. И это не удивительно, ведь работы шли до последнего момента - в ночь на 5 сентября на Фрунзенском радиусе все кипело и строилось.

- Для пассажиров станции откроют двери после положительных результатов комплексного опробования систем безопасности и выдачи соответствующего разрешения, - уточняет пресс-служба подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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