Метрополитен: Станции радиуса еще должен принять технадзор
Ситуация, сложившаяся со станциями Фрунзенского радиуса, оказалась не самой хорошей со всех точек зрения. Жители Купчино и Колпино, которым еще полгода назад должны были дать доступ к метро, обижены, а чиновникам Смольного пришлось брать на себя ответственность за чужие недоделки. С другой стороны, сдавать не готовый полностью объект - значит ставить безопасность пассажиров под вопрос. Так делать тоже нельзя.
- Специалисты сделали все для того, чтобы в штатной ситуации новые станции метро работали безопасно, - отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Но во время внештатной ситуации могут возникнуть определенные проблемы. Для нас безопасность пассажиров – главное условие.
В метрополитене уточняют: станции еще должен принять технадзор. И это не удивительно, ведь работы шли до последнего момента - в ночь на 5 сентября на Фрунзенском радиусе все кипело и строилось.
- Для пассажиров станции откроют двери после положительных результатов комплексного опробования систем безопасности и выдачи соответствующего разрешения, - уточняет пресс-служба подземки.
ИСТОЧНИК KP.RU