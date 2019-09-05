2019-09-05T15:24:40+03:00
Происшествия

В Ленинградской области рядом с кладбищем нашли человеческие останки

Кому принадлежат кости, покажет генетическая экспертиза
Ксения АЛЕШИНА
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У кладбища в Ленобласти найдены человеческие кости.У кладбища в Ленобласти найдены человеческие кости.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За кладбищем перед поселком Тесово-4 в Ленинградской области, 4 сентября, случайный прохожий обнаружил в траве скелет. Подойдя поближе и рассмотрев свою жуткую находку, он понял, что это человеческие кости. Шокированный увиденным, мужчина сразу же поставил в известность сотрудников полиции.

- При каких обстоятельствах эти останки туда попали и кому они принадлежат, пока неизвестно, - сообщили «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Теперь останки будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет понятно, чей это скелет: мужской или женский. Эксперты также выяснят, сколько времени кости пролежали в траве, а также по какой причине умер человек. Большую работу предстоит проделать и следователям в ходе расследования – установить пол и возраст погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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