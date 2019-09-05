Один погиб и трое отравились этанолом в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-05T15:15:28+03:00

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Сразу четыре человека пострадали в Санкт-Петербурге из-за спирта. Двое из них оказались несовершеннолетними – 15-ти и 17-ти лет. Любители выпивки буйно провели свободное от учебы время и мигом оказались в отделениях полиции. На следующее утро их отпустили. С родителями первого парня полицейские провели серьезный разговор, со вторым мальчиком ситуация сложнее – органы правопорядка навестят его воспитателей в детдоме.

Другого выпившего наповал гражданина доставили без сознания в местное отделение токсикологической реанимации в колпинской больнице. После необходимых процедур он пришел в себя. Позже медики отпустили его в удовлетворительном состоянии. Чего не скажешь о бездомном, которого обнаружили в туалете сотрудники кафе на проспекте Большевиков 9.

- У неизвестного мужчины диагностировали острое отравление этанолом тяжелой степени. К сожалению, через час он скончался, его тело доставили в морг, - сообщил редакции «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU