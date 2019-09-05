2019-09-05T15:25:55+03:00
Происшествия

В Петергофе похитили мужчину, засунув его в багажник

О криминальной сцене полиция рассказала свидетельница произошедшего
Лилия КОЗЛОВА
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Жительница Петергофа стала свидетельницей похищения мужчины на улицеЖительница Петергофа стала свидетельницей похищения мужчины на улицеФото: Артем КИЛЬКИН
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Жительница города Петергоф, что находится под Санкт-Петербургом, стала свидетельницей криминальных разборок. Прямо на ее глазах накануне вечером, 4 сентября, двое мужчин похитили человека прямо на улице, по-бандитски засунув его в багажник. Следы скрывшихся с места неизвестных людей разыскивают стражи правопорядка.

- В среду, 4 сентября, в 22:28 в полицию Петродворцового района позвонила 28-летняя жительница Петергофа, которая рассказала, что на ее глазах похитили человека, - рассказали «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Тем же вечером в 21:30 около железнодорожного переезда Новый Петергоф на Луизинской улице, проходя мимо, девушка увидела, как остановились две машины, одна из них седан темно-синего цвета с тонированными окнами, вторая – серебристая «Киа». Из первого автомобиля вышли двое высоких мужчин, вытащили мужчину из «Киа», засунули его в свой автомобиль и уехали в сторону Озерковой улицы. При этом один из похитителей уехал на серебристом автомобиле.

Сейчас по факту заявления правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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