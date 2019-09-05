2019-09-05T16:16:19+03:00
Экономика

Toyota вложит в завод в Петербурге 20 миллиардов рублей

Об этом на сессии Восточного экономического форума заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Петр КИБЕР
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В петербургский завод Toyota вложат 20 миллиардов рублей.В петербургский завод Toyota вложат 20 миллиардов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня политическую экономическую повестку повестку дня формирует Владивосток. именно здесь, на острове Русский проходит Восточный экономический форум, на котором присутствуют главы России, Японии, Малайзии, Индии и других стран. Но многое, что сейчас озвучивают политики, касается и города на Неве. Так, японская корпорация Toyota вложит в свой петербургский завод 20 миллиардов рублей.

- 28 июня 2019 года между Минпромторгом России и «Тойота Мотор» был заключен инвестиционный контракт, в рамках которого пройдет модернизация производственных мощностей, - сообщала в конце августа пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

А сегодня, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума, намерения автокомпании подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Инвестиции рассчитаны на 10 лет (до 2028 года) и позволят увеличить объем выпускаемых в Петербурге моделей Toyota Camry и Toyota RAV4. Последнюю, уже нового, пятого поколения, поставят на конвейер уже нынешней осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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