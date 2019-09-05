Ничего необычного: Петербуржец выгуливал рысь на берегу Невы

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-05T16:39:16+03:00

В компании с «кошкой» были еще четыре собаки [фото]

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Жители Санкт-Петербурга, порой, выделяются своей необычностью и эксцентричностью. При выборе домашних питомцев они не ограничивают свои желания и фантазии. Так, сегодня, 5 сентября, жители Рыбацкого заметили мужчину, который держал в руках пять поводков: четыре собаки и рысь. Шокированный очевидец поделился снимками пушистой компании в сети.

- Ничего необычного. Просто мужчина на берегу Невы в Рыбацком выгуливает четырех собак и рысь, - прокомментировал снимки в сети петербуржец.

Рысь и собаки весело бегали и играли на лужайкеФото: СОЦСЕТИ

На снимка, опубликованных в интернете, видно, как собаки пород, похожих на хаски и овчарок, скачут по газону рядом с Невой и играют с пятнистой рысью. Судя по всему, большая кошка чувствует себя хорошо и комфортно.

- Интересно, а рысь знает, что она не собака, - поинтересовалась одна из петербурженок.

Некоторые горожане возмутились, что прогулки с таким диким животным, даже на поводке, могут быть очень опасны.

ИСТОЧНИК KP.RU