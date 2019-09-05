Ничего необычного: Петербуржец выгуливал рысь на берегу Невы
Жители Санкт-Петербурга, порой, выделяются своей необычностью и эксцентричностью. При выборе домашних питомцев они не ограничивают свои желания и фантазии. Так, сегодня, 5 сентября, жители Рыбацкого заметили мужчину, который держал в руках пять поводков: четыре собаки и рысь. Шокированный очевидец поделился снимками пушистой компании в сети.
- Ничего необычного. Просто мужчина на берегу Невы в Рыбацком выгуливает четырех собак и рысь, - прокомментировал снимки в сети петербуржец.
Рысь и собаки весело бегали и играли на лужайкеФото: СОЦСЕТИ
На снимка, опубликованных в интернете, видно, как собаки пород, похожих на хаски и овчарок, скачут по газону рядом с Невой и играют с пятнистой рысью. Судя по всему, большая кошка чувствует себя хорошо и комфортно.
- Интересно, а рысь знает, что она не собака, - поинтересовалась одна из петербурженок.
Некоторые горожане возмутились, что прогулки с таким диким животным, даже на поводке, могут быть очень опасны.
ИСТОЧНИК KP.RU