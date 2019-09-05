Житель Тихвина получил 18 лет за изнасилование и убийство тещи

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-05T16:44:43+03:00

Житель Тихвина получил 18 лет за изнасилование и убийство бывшей тещи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Ленинградский областной суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве 58-летней жительницы города Тихвин, которое совершил ее бывший зять. Молодой мужчина не только зарезал женщину, но еще и надругался над ней перед этим.

- 26 августа 2018 года обвиняемый, под предлогом передачи денег на содержание своей дочери, пригласил в гости бывшую тещу. В ходе ссоры, мужчина избил и надругался над 58-летней женщиной, а после зарезал ее, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Труп мужчина спрятал в подвале собственного частного дома и переехал в другое место. Когда родные убитой, обеспокоенные пропажей человека, пошли в полицию, преступление быстро вскрылось. Мужчину задержали. 5 сентября ему вынесли приговор.

- Назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU