2019-09-05T16:44:43+03:00
Общество

Житель Тихвина получил 18 лет за изнасилование и убийство тещи

Жертвой 33-летнего преступника оказалась 58-летняя женщина
Петр КИБЕР
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Житель Тихвина получил 18 лет за изнасилование и убийство бывшей тещи.Житель Тихвина получил 18 лет за изнасилование и убийство бывшей тещи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинградский областной суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве 58-летней жительницы города Тихвин, которое совершил ее бывший зять. Молодой мужчина не только зарезал женщину, но еще и надругался над ней перед этим.

- 26 августа 2018 года обвиняемый, под предлогом передачи денег на содержание своей дочери, пригласил в гости бывшую тещу. В ходе ссоры, мужчина избил и надругался над 58-летней женщиной, а после зарезал ее, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

Труп мужчина спрятал в подвале собственного частного дома и переехал в другое место. Когда родные убитой, обеспокоенные пропажей человека, пошли в полицию, преступление быстро вскрылось. Мужчину задержали. 5 сентября ему вынесли приговор.

- Назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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