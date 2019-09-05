2019-09-05T17:00:27+03:00
Происшествия

Ничего святого: Тысячи просфор для богослужения выкинули в Неву

Литургический хлеб разнесло по Петербургу
Лилия КОЗЛОВА
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Тысячи просфор для богослужения нашли выброшенными в НевуТысячи просфор для богослужения нашли выброшенными в НевуФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга шокированы находкой, сделанной Неве. В районе Рыбацкого в воде горожане заметили тысячи белых «хлебцев», которые разнесло по воде. Приглядевшись повнимательней, они узнали в них богослужебные просфоры, которые используются во время причастия в православных церквях.

- В Неву были выброшены просроченные богослужебные просфоры в огромном количестве. Их плавает тысячи на протяжении нескольких километров, - возмущенно написал в сети житель Петербурга.

Петербуржцы в шоке от такого обращения с литургическим хлебом Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы в шоке от такого обращения с литургическим хлебомФото: СОЦСЕТИ

Как он удостоверился, что просфоры просроченные, не известно. Однако в доказательство опубликовал фотографии плавающего в воде литургического хлеба. Десятки петербуржцев, обсуждая увиденное, были возмущены, заявив, что у кого-то нет «ничего святого».

В Петербургской Епархии также были в шоке, узнав от «КП» о случившемся и пообещали разобраться. Также пресс-служба пояснила, что любые освещенные в церкви вещи, если и подвергаются утилизации, то особым способом, но не выкидываются вот так просто в Неву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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