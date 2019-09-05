Пропавшую 1 сентября школьницу нашли в Выборгском районе

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-05T17:08:23+03:00

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Новая Шурыгина появилась в Ленобласти. 16-летнюю десятиклассницу из Выборгского района родители и полицейские искали почти двое суток. 2 сентября девочке предстояло попасть в первый в ее жизни старший класс. Школьницу нашли в этот же день и ей явно было не до учебы. Она рассказала полицейским, что все это время находилась в доме в близлежащем поселке среди компании как знакомых, так и малоизвестных для нее людей. Проще говоря, побывала на вписке.

- Девочка сообщила, что 1 сентября около 5 часов утра вступила в половую связь с малознакомым мужчиной 1993 года рождения против своей воли. 4 сентября, после проведенной медицинской экспертизы выяснилось, что девочка не лжет, так как были обнаружены признаки преступления, - передает «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция задержала 26-летнего молодого человека. Известно, что он не работает. С подозреваемым теперь работает следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU