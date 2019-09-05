2019-09-05T17:08:23+03:00
Происшествия

Пропавшую 1 сентября школьницу нашли в Выборгском районе

Десятиклассница заявила, что ее на вписке изнасиловал незнакомый
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Полиция Ленобласти занимается расследованием изнасилования 10-классницы на вписке.Полиция Ленобласти занимается расследованием изнасилования 10-классницы на вписке.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Новая Шурыгина появилась в Ленобласти. 16-летнюю десятиклассницу из Выборгского района родители и полицейские искали почти двое суток. 2 сентября девочке предстояло попасть в первый в ее жизни старший класс. Школьницу нашли в этот же день и ей явно было не до учебы. Она рассказала полицейским, что все это время находилась в доме в близлежащем поселке среди компании как знакомых, так и малоизвестных для нее людей. Проще говоря, побывала на вписке.

- Девочка сообщила, что 1 сентября около 5 часов утра вступила в половую связь с малознакомым мужчиной 1993 года рождения против своей воли. 4 сентября, после проведенной медицинской экспертизы выяснилось, что девочка не лжет, так как были обнаружены признаки преступления, - передает «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция задержала 26-летнего молодого человека. Известно, что он не работает. С подозреваемым теперь работает следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иномарка сбила двух детей, выбегающих из-за припаркованной машины
На улице Чайковского в Петербурге вывесили списки погибших блокадников
Босса петербургской преступной группы нашли в Испании и осудили в Выборге
На Ленобласть надвигаются грозы и сильный ветер
Последняя работа от HoodGraff: В Петербурге закрасили портрет Бодрова-младшего
Школьница, на которую упали леса с арки Главного штаба, верит в выздоровление
В Смольном наградили Вячеслава Бутусова и Василия Герелло
Стало известно, насколько подорожают школьные обеды в Петербурге
Три египтянина и ливиец не смогли прорваться в Европу через Ленобласть
Влюбленные из Петербурга застряли на 150-метровой скале Парус
Догмены и кэтмены: Первое в России косплей-шоу «Мимикон» для животных пройдет в Санкт-Петербурге
Пьяная девушка-психолог разбила сковородкой пять иномарок на Гражданском проспекте
Петербуржцев бесплатно будут лечить в клинике МЧС
«Тимуровец» помог пенсионерке отнести домой покупки, избил и ограбил ее в центре Петербурга
Под Приозерском КамАЗ снес «Шевроле» - 82-летняя пассажирка иномарки погибла
Ничего святого: Тысячи просфор для богослужения выкинули в Неву
Житель Тихвина получил 18 лет за изнасилование и убийство тещи
Ничего необычного: Петербуржец выгуливал рысь на берегу Невы
Петербургский писатель взял премию «Книга года 2019»
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 миллиардов рублей
В Петергофе похитили мужчину, засунув его в багажник
В Ленинградской области рядом с кладбищем нашли человеческие останки
Один погиб и трое отравились этанолом в Петербурге
Метрополитен: Станции радиуса еще должен принять технадзор
Страшная утренняя находка: в доме на Московском проспекте жители обнаружили труп в кресле